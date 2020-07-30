日本第1大車廠豐田汽車30日公布，新冠疫情重創下，6月全球銷售量年跌17％至765,373輛，致使今年上半總銷量年減22％剩420萬輛。日本與美國市場6月銷量分別年跌23％、27％，但港澳在內的大中華地區逆勢成長23％，主要拜地方車展和線上促銷活動之賜。

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