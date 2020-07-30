大陸國家主席習近平日前強調，要正確認識當前經濟形勢，以更大的力度推進全面深化改革，積極破解發展面臨的各種難題、化解來自各方面的風險挑戰和巨大壓力。第三、第四季大陸經濟要乘勢而上，彌補上半年的損失，牢牢把握擴大內需戰略基點，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

新華社30日援引習近平講話內容稱，要為推進改革發展、戰勝各種風險挑戰凝聚廣泛共識、匯聚強大力量。有堅強決心、堅定意志、堅實國力應對挑戰；有足夠的底氣、能力、智慧戰勝各種風險考驗，「任何國家、任何人都不能阻擋中華民族實現偉大復興的歷史步伐」。

習近平日前在中南海召開黨外人士座談會時指出，更好統籌常態化疫情防控和經濟社會發展工作，堅持以供給側結構性改革為主線，牢牢把握擴大內需戰略基點，大力保護和激發市場主體活力。

習近平又稱，確保宏觀經濟政策落地見效，提高產業鏈、供應鏈穩定性和競爭力，更大力度推進改革開放，推動經濟高品質發展，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

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