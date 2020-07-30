張男自稱「台中米娜」，將李女的裸照PO到網站上；讓網友誤以為「台中米娜」是李女本人。（圖／翻攝自當事人推特）

自稱「台中米娜」在Twitter PO出4張在IKEA台中店的裸拍照片，還在[email protected] Couples帳號，於台中三井OUTLET、家樂福等賣場拍裸照，引起各界一陣嘩然！警方循線30日傳喚掌鏡的張姓男子及鏡中人李姓女子到案說明；警方指出，張男與李女行為已觸犯《刑法》公然猥褻罪與妨害風化罪，全案依法函送法辦。

警方獲報後，調閱IKEA的監視器，依車號查出開車載「米娜」前往IKEA台中店是38歲的張姓男子，張男於30日下午先到案；他向警供稱，自己是位喜愛攝影的廚師。

警方表示，「台中米娜」中的女子，是36歲的李女，接獲警方通知，晚間7時亦到案說明；她自稱從事餐飲業，與張男是朋友關係。但張男稱與李女為網友關係。

警方指出，網友從「台中米娜」的帳戶中，發現於李女於中市知名的IKEA、三井outlet及家樂福等賣場和國家歌劇院等景點拍攝裸體照，網友認為裸照女主角是「台中米娜」本人；警方調查卻發現，「台中米娜」的網站並非是李女所經營，而是38歲的張姓男子。

張男警訊中坦承，「台中米娜」的推特帳號是他所設置，裸照也是他上傳，他還在IKEA裸拍中加註感想，「想？？裸體在客廳看電視、裸體癱在沙發上放空、裸體躺在床上裸睡，想？？把整個賣場當成自己家」等；李女並未向他收取費用。

警方強調，因張男負責拍照、散布張貼到網路上，已觸犯《刑法》妨害風化罪的公然猥褻罪、妨害風化罪等，最重可處2年徒刑；李女如知情張男散布到網路上，刑法上亦屬於共犯，全案偵訊後，將兩人依法函送法辦。

(中時 )