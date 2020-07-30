李前總統大體，今晚11點已送達懷恩堂冰存。(中時資料庫)

李前總統大體，今晚11點已送達懷恩堂冰存。(中時資料庫)

李前總統大體，將在今晚10點送往懷恩堂冰存。(中時資料庫)

李前總統大體，今晚11點已送達懷恩堂冰存。(中時資料庫)

李前總統大體，今晚11點已送達懷恩堂冰存。(中時資料庫)

前總統李登輝在今天晚上7點24分，於台北榮總醫院辭世，原因為敗血性休克和多重性疾病衰竭。據了解，李登輝的大體將在今晚從中正樓22樓搭專用電梯，直送地下室的禮儀車上，由禮儀車車隊送往懷恩堂冰存。

造成李登輝病發的原因，竟在於李登輝喝奶時嗆到進而住院長達174天，在北榮醫療團隊的搶救下，今天仍然傳出壞消息，台北榮總今晚宣布，李前總統已於7點24分病逝，死因為吸入性肺炎及心臟衰竭，後續合併兩側肺部肋膜積水及急性腎損傷，享耆壽98歲。

台北榮總隨後也發生出聲明稿，表示李登輝因在109年2月8日晚間，在家中進食時不慎嗆咳，造成呼吸困難，緊急送到臺北榮總，檢查後發現有吸入性肺炎及心臟衰竭，後續合併兩側肺部肋膜積水及急性腎損傷，由醫療團隊全力照護，卻因李登輝已經高齡98歲，本身又有多重慢性疾病，抵抗力弱，住院過程中反覆感染，造成敗血性休克及多重器官衰竭，醫療團隊雖然極力搶救卻仍回天乏術，並在今天(30日)晚上的7點24分辭世。

李登輝的大體，已在今天的晚上11點，將從中正樓22樓搭專用電梯，直送地下室的禮儀車上，由禮儀車車隊移靈至懷恩堂冰存。

(中時新聞網)