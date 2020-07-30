資深藝人楊烈去年在台灣首部政治職人劇《國際橋牌社》飾演總統黎清波，角色原型即是30日晚間病逝北榮的前總統李登輝，楊烈29日在臉書為李前總統祈福：「我最敬重、敬愛，由心敬請大家鼓勵集氣幫他恢復元氣健康滿滿！」30日接獲不幸消息後，他遺憾表示：「心裡真的很難過！這是一個時代巨人倒下。」

楊烈表示，過去曾在一些選舉競選場合與李前總統見面、握過手，但不曾交談，不過前年底《國際橋牌社》開拍前，他透過私人朋友安排，與李前總統曾通過電話，希望獲得他進一步的首肯認同，當時李前總統身體已經時好時壞，但仍簡單鼓勵他，並交代「要認真喔」，讓他一直感念在心。

楊烈在《國際橋牌社》飾演的總統角色原型，即為前總統李登輝。（資料照、friDay影音提供）

由於《國際橋牌社》第二季即將開拍，楊烈近期持續在做角色功課，他透露30日白天才剛重溫了當年李前總統在康乃爾大學發表「民之所欲、長在我心」的演說影片，並透露上上週已去進行臉部掃描的最新攝影新科技，屆時第二季中將會出現李前總統當時在美國的演說影片，但臉變成是楊烈。

他表示，為了飾演「黎清波」，一開始雖然看過很多資料，但方向有點亂，後來發現李前總統很多治國處事的智慧與勇氣，都是運用日本德川家康強而有力的武士道精神。最近因為一直在看李前總統當年的演講影片、揣摩他用日本風格英文演講的語氣，獲知他病逝消息，格外震驚與難過。

(中時 )