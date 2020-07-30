針對前總統李登輝病逝，國民黨高雄市長候選人李眉蓁競選總部30日表達哀悼之意。

李眉蓁競總表示，李登輝曾任中國國民黨主席，是中華民國首任民選總統，在民主轉型的過程中所付出的影響力不容抹滅。

李眉蓁競總稱，李登輝前總統的離世，象徵一個時代的結束，是非功過留給後人評說，而我們會持續為中華民國的自由民主而努力，盼其家屬能夠節哀。

(中時 )