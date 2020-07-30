活躍於荷蘭的爵士鋼琴家方斯由，近期返台演奏，他自小學古典音樂，接受完整音樂訓練，但他坦言，是在接觸爵士樂之後，才真正理解古典音樂，「即使古典轉爵士，經過一番轉化的過程，但就跟感情一樣，越折磨你的事情越喜愛，越如影隨行。」

左手無名指上低調地戴著一只戒指，看上去像是婚戒，不過方斯由說，他還未婚，笑稱是「自己嫁給自己」，這個帶來美麗誤會的戒指，其實是乾媽祝賀他考上音樂班的禮物，戴在無名指上，純粹是因為其他指頭戴不下，也像是跟音樂結婚。

方斯由來自高雄，畢業於師大音樂系、海牙皇家音樂院碩士，他出生於1986年，自幼學音樂，主修鋼琴，副修小提琴，他表示在高中階段，遇見賴麗君老師，每堂鋼琴課願意花數小時的時間，為他講解音樂細節，獲益良多。

「老師帶給我很多演奏觀念，原來彈琴不是只有大、小聲，例如我們可以花數小時，只講解貝多芬奏鳴曲的第一頁，或是整堂課反覆琢磨兩行樂譜，老師要我必須把演奏做到位。如果不是因為她，我不會彈這麼久的琴。」

然而，即使彈得一手好琴，方斯由總感覺自己對古典音樂一知半解，2008年參與台北爵士音樂營，開始接觸爵士音樂，像是找到新天地，儘管初期學爵士樂演奏，飽受折磨。

方斯由說，對他而言，爵士音樂在感知的方式上就非常困難，「但越困難，完成時可獲得的快樂，讓我願意一再嘗試。」方斯由解釋，古典音樂有寫好的樂譜，可讓人全面思考，再決定如何詮釋，「爵士樂則是需要馬上演奏出自己的想法，而且必須真誠的表達，在音樂裡無處可躲，必須面對自己，卻反而因此活得更自在。」

近年身處西歐地區，能接觸第一線爵士音樂的荷蘭，方斯由求學、作曲、組團演奏，並在2014年，獲奧地利葛拉茲國際當代爵士大樂團作曲編曲大賽提名為最佳作曲家。

回顧學習歷程，他說，不同樂種都能帶給人養分，「我學了爵士和聲，才比較理解古典和聲想表達的事情，爵士樂帶給我許多思考和刺激。彈了爵士鋼琴，回頭彈古典鋼琴，一切又有所不同。爵士樂帶我更加理解古典音樂。」方斯由近期演出，將於8月14日、15日，在台北國家戲劇院實驗劇場登場。

(中時 )