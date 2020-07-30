前總統李登輝7月30日晚逝世，評價其傳奇的一生，大陸涉台人士認為，李登輝城府深、有謀略，幾十年來政治立場的大轉變，猶如撕下面具。學者也指出，李登輝是台灣台獨意識被喚起的肇始者，1990年代推動的修憲工程，更是早就在一步步為台獨工程鋪路。

北京聯合大學台研院兩岸關係所所長朱松嶺受訪指出，李登輝是台灣政壇乃至兩岸關係史上非常標誌性的人物；他認為，台灣的台獨聲浪漸起，甚至形成氣候，李登輝是始作俑者，其主導的大陸政策，把兩岸關係定位為特殊國與國，造成台灣的國家認同也在李執政後漸漸出現改變。

朱松嶺指出，李登輝任內多次推動修憲並凍省，一步步走上分離主義路線，一步步消滅台灣「省」的概念，漸進式地把台灣與大陸在法理上分開，使得台灣的政治走向另個方向，李登輝都有不可推卸的責任。

他認為，李登輝一生經歷很大轉變，從設立國統會、訂定《國統綱領》，到最後全面主向走向台獨，宛如「撕下面具」，尤其1999年發表的「兩國論」，更是震驚世界的重要轉折。

大陸的兩岸問題泰斗級專家黃嘉樹認為，李登輝內心深處一直固守著「岩里政男」的日本身分，一直視日本為祖國，甚至公開說「釣魚島是日本的」等媚日言論；他認為，李登輝是認賊作父，猶如罹患「斯德哥爾摩」綜合症。

黃嘉樹指出，李登輝的言論不僅影響國際社會觀瞻，更影響到台灣民間的價值取向，譬如過去「反課綱微調」的台灣高中生，連「殖民」字眼都接受不了，就是受到李登輝的皇民史觀影響。

一位不願具名北京涉台人士指出，撇除掉意識形態立場，李登輝確實是個謀略家，政治手段高明，又有堅韌的性格，對世界格局也掌握清晰；譬如1991年台灣開始推動修憲，當時恰逢蘇聯解體，他認為，李當時就是順著這波勢頭推動台灣修憲，是在全球格局下去處理台灣問題，藉機遂行自己的政治企圖。

(旺報 )