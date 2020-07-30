由文心藝術基金會主辦，於內湖「文心藝所書店」舉辦的書展「Housing the Friendship: 建築與書的友誼」，邀請實踐大學建築系助理教授漆志剛老師共同策劃，以「建築書籍的博物館作為書店定位的期許」。文心藝術基金會表示，自7月5日開展以來即引起建築界、全台各大設計院校及熱愛建築的社會人士廣大迴響，現場共有超過4000本建築書籍，900本為絕版品，此次展出300本，每日平均吸引超過百位建築迷朝聖，預計展期至10月11日為止。

文心藝術基金會表示，「文心藝所書店」各式建築藏書皆只有一本，可說是每本都獨一無二，僅有少部分書籍可販售，每本500元至數萬元不等，8成皆為原文書籍，而多數絕版書籍不做販售，僅藉由此次書展提供館內借閱。由於許多建築藏書為稀有絕版品，平均每日有超過百位建築迷朝聖到訪，因館內藏書難尋，不少建築迷都相當興奮。

以「Housing the Friendship建築與書的友誼」為此檔書展主題，係因今年適逢紐約庫柏聯盟（The Cooper Union）前院長約翰．黑達克（John Hejduk, 1929-2000）逝世20週年，以及倫敦建築聯盟（Architecture Association, AA）前院長阿爾文．博亞爾斯基（Alvin Boyarsky, 1928-1990）逝世30週年，響應全世界各地舉辦的紀念活動。本展秀面也展示60本精選藏書，包含已絕版的當代建築師畫集AA Folio系列，經由兩位頂尖建築教育學者的前瞻視野與現代設計對話，以此展望建築、書籍與藝術之間千絲萬縷的新頁。

「文心藝所」創辦人、文心藝術基金會董事長的葉曉甄表示，「文心藝所」結合了咖啡（Café）、工坊（Atelier）、書店（Bookstore），自2019年成立以來陸續推出多檔膾炙人口的精采展覽，推廣當代藝術，啟發觀者對當代藝術的想像。位於2樓的書店是藝所的靈魂，囊括古今中外出版品，以建築為核心選書，再延伸藝術、文學、哲學、表演、設計、生活六類出版品，書展開幕也同時為典藏多達600本自世界各地搜羅來的重要絕版建築書籍的微型圖書館揭幕，並對外開放預約閱讀服務，更多計劃亦將循序啟動。

(中時新聞網)