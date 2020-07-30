山屋（莊）是高山的避風港，需要山友共同珍惜。（雪管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

現今民眾崇尚戶外活動，登山成熱門選擇，自行政院去年10月宣布山林開放政策，雪霸國家公園管理提供更簡便的申請方式及提升軟硬體服務，不過隨著登山客越多，登山倫理及生態環境也越顯重要，近來就不時傳出霸占營位或山屋失序等投訴，雪管處再次宣導山屋使用禮儀，希望每位山友都能遵守。

登山客來自各地，雪管處表示，既是大家有緣來相會，同處山屋不妨見面互相道安問好，從最基礎的禮儀開始做起，也是登山人共有的登山語言。

雪管處指出，有山友會早起登頂看日出，但同時也會有其他山友還在睡覺，此時若有人喧嘩嬉戲，容易影響他人睡眠品質，往往睡眠不足就登山，體力不支就是山難潛在因素之一，因此「盡量降低音量，就是功德無量」；另外呼籲山友飲酒後也需遵守自律原則，否則請勿飲酒。

雪管處表示，若山友申請的山屋（莊）已排定號碼，請依照抽中或排定的床位號碼入睡，不要任意占用他人床位，倘若山屋是無人管理或沒有排定號碼，也需替尚未到場的其他山友多想一點，彼此相互尊重，大家都是山屋、營地的共享者。

雪管處遊憩服務課提到，偏遠山區的山屋附屬公物都是登山前輩、山友、志工或原住民協作，一步一腳印的背上來造福各位山友，因此愛惜公物的觀念非常重要，在山上產生的垃圾請揹下山，不要留在山屋(莊)內，相關的水電設施也要多多珍惜，山屋雖不如山下飯店舒適，卻是偏遠山區重要的登山資源。

雪管處提供小撇步，希望提升山友們的同理心：

1.多利用保鮮盒或盒裝來取代塑膠袋裝置物品，可以減少塑膠打包雜音及減少塑膠的使用量。

2.睡前就可先將隔天的輕裝先行打包完畢。

3.將登山鞋或登山襪封裝在塑膠袋中，減少異味的飄逸。

4.可以挑選同時具有LED燈與紅光的頭燈，在戶外可以開啟LED主燈，在山屋就可以開啟亮度低的紅光或流明數較低的燈源。

遊憩服務課表示，山屋對許多山友而言，不僅是個可以過夜休息的地方，更是救難行動的基地，能提供心理上的穩定，因此特別呼籲，若大家都把山屋當成自己家，相信高山山屋能使用得更久，讓更多人擁有更好的登山體驗。

(中時 )