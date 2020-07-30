前總統李登輝與夫人曾文惠結縭逾70年，面對李病情急轉直下，曾文惠也跟著牽腸掛肚，無奈最後仍撒手人寰，享耆壽98歲。回顧李登輝一生，政壇硬漢形象深植人心，即便他對外很少提及曾文惠，但在妻子面前，鐵漢柔情終化作繞指柔，無論是幫忙分擔家事，就連有什麼好吃的，也是第一時間想到妻子。

李登輝在26歲時迎娶曾文惠，雖說當時他僅是台大農經系助教，生活並不富裕，但李登輝疼愛老婆出名，雖然曾文惠曾在《虎口的總統》一書中透露，她和李登輝「是結婚後才開始戀愛」，但李登輝對妻子照顧無微不至，兩人育有一子二女，無論工作回家多晚，他也會幫忙分擔家事，就連妻子坐月子，他也是專撿麻油雞裡的雞脖子和雞爪配飯吃。

民國54年，42歲的李登輝放下農復會和台大教職的十年資歷，二度赴美留學時，曾文惠也曾一度陪同。李登輝和曾文惠雖然不常在外人面前放閃，但從兩人結縭數十載的合影照，都能看見他始終將曾文惠的手緊緊牽住，面對記者受訪時他也不諱言自己很疼老婆。

曾文惠過去談到丈夫時，曾說李登輝扛著「台灣的十字架」，卸任總統後，好不容易把先生找回來，「但他仍然不屬於我的，而是屬於台灣」。儘管如此，無論李登輝的身分地位如何變化，不變的是兩人扶持與共的那份鶼鰈情深。

(中時新聞網)