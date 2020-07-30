前總統李登輝今晚辭世，在自然離世後撤除維生設備，享耆壽98歲。辭世當晚，全體家屬聚集病房，進行道謝、道愛、道歉、道別4道人生，在牧師主持的家庭禱告中，送他走完人生最後一哩路。

台北榮民總醫院重症醫學部部主任林永煬表示，住院期間，李前總統原本可以用眼神和親人、醫護互動，近2、3天狀況微弱。院方和家屬討論後，認為李前總統對國家、醫療的貢獻已經了無遺憾，決定尊重生命的價值。李前總統的呼吸器、維生設備一直都戴到最後一刻，自然離世後才拆除，李前總統走的非常安詳。

此次照顧李前總統的醫療團隊包括感染、胸腔、腎臟、神經科、放射科、新陳代謝科、麻醉、外科部、內科部、營養部、護理部等，主管都是團隊成員，固定的成員約莫落在20幾到30位左右。醫護團隊感謝李前總統對北榮的信任，藉著174天的歷程，教會了他們生命的功課。

台北榮民總醫院顧問陳雲亮表示李登輝臨終之際，所有家人都在場，由牧師主持家庭禱告，並進行道愛、道謝、道歉、道別4道人生後，送他走完最後一哩路。

(中時新聞網)