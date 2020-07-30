李登輝12年總統任內，充分發揮「密使交往」功能，讓兩岸官方間的地下交流往來不斷，最值得一書的就是促成了1993年的「辜汪會談」，建立兩岸正常的溝通管道。

兩岸密使的交往從李登輝1988年繼任總統開始。當時大陸高層亟欲了解李登輝的兩岸政策，因此主動透過已故國學大師南懷瑾居中牽線，不過直到1990年底，兩岸密使才有第一次接觸。

江澤民上台 擴為密使團

南懷瑾在香港學生魏承思於2000年揭露這段歷史指出，李登輝直到1990年底，才同意派辦公室主任蘇志誠與前中視董事長鄭淑敏赴香港，與當時大陸談判代表、時任大陸國家主席楊尚昆祕書也是中央台辦主任楊斯德會面，兩岸自此展開長達10年的密使交往。蘇志誠本人更曾表明，「出使密使任務是9次的好幾倍」。

不過在江澤民接掌大位後，江澤民想建立自己的對口管道，隨後便指派江辦主任曾慶紅，作為與蘇志誠直接溝通的窗口。隨後在李江授權之下，更擴展成「兩岸密使團」。

「兩岸密使團」成員，前國民黨大陸事務部主任張榮恭證實，密談的「6人小組」指蘇志誠、張榮豐、田弘茂、黃昆輝、張榮恭和曾永賢。陸方則以曾慶紅、時任中共解放軍總政聯絡部長葉選寧擔任窗口，雙方密談地點遍布香港、澳門、日本、越南、泰國、新加坡等地。

鄭淑敏回憶，她長期擔任兩岸高層密使「記錄者」角色，首次見到曾慶紅的驚險過程至今記憶猶新。她指出，當時大陸為蘇志誠準備假證件，抵達香港之後，她便與蘇志誠轉車進入珠海，沿途三步一崗五步一哨，安全監控非常嚴密，「回想起來，過程相當刺激」。

李拋兩國論 密使交往斷

1992年6月15日，在李登輝指示下，蘇志誠與鄭淑敏前往香港，16日與時任大陸海協會會長汪道涵及楊斯德、許鳴真祕密會面，隨後敲定1993年「辜汪會談」日期，雙方後續還數度溝通磋商細節。蘇志誠說：「辜汪會談是雙方腦力激盪成果」。

1999年7月李登輝拋出兩國論後，讓長達10年的兩岸密使交往宣告中斷。不過之前的密使交往，的確促成兩岸領導人之間直接溝通的效果。

(中時 )