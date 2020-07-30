李登輝在當總時期，買下桃園大溪的鴻禧山莊別墅，據了解，雖然他的戶籍仍在此處，但已經很多年不住在這裡，鄰居也只是偶爾幾次看見黑頭車進出，沒有人知道他和妻子曾文惠在這裡的生活狀況，但該社區戒備森嚴，除有本身的社區保全外，仍比照退休元首派警衛駐守，派出所員警也得每天巡簽。

李登輝近幾年都住在台北市翠山莊，很少在桃園鴻禧山莊的別墅出入，據了解，國安局特勤中心原本有意將鴻禧山莊的警衛撤離，卻引來李登輝的不滿，這件事才不了了之。

李登輝沒有和大溪任何地方人士有互動往來，早年鄰居還有前副總統連戰，只是後來他把房子賣掉。李登輝最近一次則是去年在家人陪同下曾回到鴻禧山莊看看，因為健康問題，2020總統大選他也沒回到大溪戶籍地投票。

過去李登輝受訪時，曾說他比較喜歡住在大溪鴻禧山莊，因為環境空氣比較好，但是因為有心臟病，醫生建議他住在翠山莊，因為離醫院比較近，30分鐘就可以到台北榮總，所以他也只能乖乖聽醫生的話留在台北。

(中時 )