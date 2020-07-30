前總統李登輝30日病逝台北榮總，享耆壽98歲，各界悲慟不已。羅時豐出道30多年，曾多次在公開場合模仿李前總統，說話時露出牙齒、加上招牌厚斗及身形手勢，逼真傳神、微妙微肖；羅時豐今得知不幸消息，感慨地說：「我的身高體形有幸與李前總統差不多，都屬於高大型，非常榮幸。」不捨李前總統病逝。

羅時豐當年在太陽城西餐廳，被主持人要求模仿李前總統，效果出奇的好，便開始模仿生涯，意外替自己的演藝之路開創新方向。前幾年受訪，羅時豐聊起模仿李前總統，幽默表示：「下巴戽斗很酸耶，厚...做總統實在不簡單。」昨表示很榮幸在李前總統生前有過好幾次見面的機會，當年自己為了揣摩李前總統的神韻，研究了許多李前總統公開演說影片，針對手勢、說話語調仔細研究，尤其在下巴的部份做突出表現。

李前總統曾於2008年受訪時聊起羅時豐，李前總統當時拿出「很大一張」小抄說：「羅時豐我知道、我知道！就是賣藥的那個嘛。」某次李前總統本尊在公開活動上遇到一直模仿他的羅時豐，兩人一整晚都在握手；隔天問起此事，李前總統逗趣地說：「我知我知啦！羅適中，昨天我有遇到，那個賣斯斯的。」李前總統當時還幽默喊話，笑咪咪地要求「冒牌阿輝伯」羅時豐，靠模仿賺錢「要請客啦」！

羅時豐當年因模仿李前總統意外創新自己的演藝之路。（資料照）

(中時 )