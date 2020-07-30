富邦盃少棒賽今（30）日進行預賽第2天，台東卑南前4局落後1分，5局下打出反攻氣勢添2分。6局下余念祖靠游擊失誤上壘，加上林顗勳二壘打，顏偉祥首度敲出再見安，終場卑南7比6勝關西晉級。邱俊希先發2局失1分，被敲2安打，中繼高嘉慶投2局失4分，陳昱勛5局上登板丟2局失1分，奪下勝投。

教練連智淵在顏偉祥上場前提醒，把球打好就有機會獲勝，「其實那個情況下緊張的是對方，這場前半段練兵，比賽後半段讓要畢業的選手上場，就是要搶勝利。」

北市東園提前5局以12比2扣倒中市大仁，首局東園楊宇翔、李昶毅敲安，加上對方投手控球不穩，一口氣得4分。3局時吳家宇開轟帶出氣勢，再添5分奠定勝基；全隊10安以李昶毅擊出3安表現最佳，吳家宇雙安都是長打也很出色。

教練鄭敬樺認為，選手為應屆畢業生，表現還有進步空間，晉級後下一場將面對B組冠軍，鄭敬樺只盼球員打出態度，輸贏其次。先發投手黃宇揚投3局被敲4安打，僅失1分，獲得教練肯定及讚賞。

另外，北市福林派出謝國城盃亞軍班底，攻勢猛烈，捕手王麟翔單場雙響，4安都是長打、6打點的超水準表現，率隊以12比2提前5局扣倒高雄中正。前職棒選手黃欽智之子黃宥銘先發2局無失分，沒被敲安打，6上6下，飆出3K。

總教練章子健說：「麟翔本來就有長打魅力，也有入選U12，他也是我們攻擊指標，今天算是正常發揮。黃宥銘表現不錯，越來越進步。」

還有桃園內戰，仁善首局3安打串聯，攻下2分先馳得點，但中平3局下追趕，剩下1分差。6局下范博超強心臟，無人出局壘上有人，連抓3個出局數，仁善用再見三振6比4終結比賽。

總教練紀順彬說：「先發投手黃志煦前3局投得不錯，第4局體力有點狀況，讓范博超上來，他本來抗壓性不錯，壘上有人危機處理都還不錯，還有左投優勢，能牽制住跑者。」打線部分，右外野手黃宇有雙安表現，黃瑞謙、范博超也獲得教練讚賞。

另一組軟式組今天開打，2戰都上演提前扣倒戲碼，首戰北市建安國小提前5局11比0擊退新北新埔，第2戰北市龍山同樣5局提前扣倒獲獲勝，以13比2擊敗北市土城。

(中時 )