前總統李登輝今晚辭世，民進黨表示，對於李前總統的逝去，民進黨深感不捨與哀慟，對其生前為台灣民主改革與社會發展的付出充滿無限敬意與謝意。李登輝是台灣民主最堅實的捍衛者。

民進黨認為，李登輝是我國首位民選總統，畢生將《民之所欲‧長在我心》奉為圭臬，時時心繫台灣民主發展，刻刻以國家人民福祉為依歸，致力維持台灣的主體性。於任內採取務實外交策略，強化國防政策，創造台灣經濟奇蹟，推動台灣進入民主政體之列。

民進黨指出，並終止動員戡亂時期，推動修憲、國會全面改選、總統直選，建立政黨政治架構，軍隊國家化與嚴守中立，以及言論、集會等基本自由，屢屢在歷史的轉捩點扮演體制改革的關鍵推手，對我國民主憲政的發展有著重大貢獻，於國際社會更享有「民主先生」的美稱。

民進黨表示，李前總統不幸辭世，大星殞落，國家社會蒙受重大損失。本黨謹此表達最沉重的不捨與哀悼，台灣人民將永遠緬懷台灣民主最堅實的捍衛者─李前總統登輝先生。

(中時 )