說起兩岸密使歷史，早在蔣經國總統時代就已經開始，其中沈誠、南懷瑾、李光耀等人，是最重要的角色。

曾任蔣經國機要祕書的沈誠，官拜至陸軍少將，從軍隊退役後到香港，出任《新香港時報》的社長兼總編輯。1981年8月，沈誠接到一份署名是大陸人民代表大會委員長葉劍英「邀請書」，邀請他到北京參加辛亥革命70周年紀念大會。經過蔣經國許可後，沈誠赴京，葉劍英接見他。

1987年春天，沈誠再次到北京，一天中共中央對台辦主任楊斯德來到他的住所，表示中央政府終於決定，寫一封國家主席楊尚昆具名簽署密函，請沈誠轉交蔣經國。內容提到「我黨主張通過兩黨平等談判而謀其實現，為早日實現雙方領導人的直接談判計，昆請代表中共中央邀請貴黨派出負責代表進行初步協商，望早日決斷。」他帶這個函走的時候，中共派專機從北京飛機送到香港，又有人看他上台北的飛機。不過因蔣經國在1988年1月病逝，兩岸談判無疾而終。

國學大師南懷瑾1988年到香港定居的第6天，當年在成都軍校的老同事全國政協委員、民革中央副主席賈亦斌找上門來，幾個月後又介紹中央台辦主任楊斯德給南懷瑾。南懷瑾多次應邀到台灣，與李登輝當面商討對大陸政策。1990年12月3日，在南懷瑾的香港寓所，兩岸密使重開國共兩黨會談。多次與陸方楊斯德及汪道涵和許鳴真為密使參與會談。1992年6月16日的一次會談上，南懷瑾為兩岸密使親筆起草《和平共濟協商統一建議書》，一式兩份，交密使分別送達兩岸最高當局。該建議書獲得當時中共中央領導的肯定，但台灣方面卻沒有回音。原來是李登輝另派蘇志誠擔任密使另闢新徑。

1992年時任大陸國家主席的楊尚昆訪問新加坡，在與新加坡總理李光耀會談時說，海峽兩岸談政治問題，條件還不成熟，但是可以先談經濟。李光耀立刻問楊尚昆，能不能把此話轉告給李登輝？楊尚昆毫不猶豫地回答「可以」。因此而促成1993年的「辜汪會談」。

(中時 )