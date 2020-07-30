李登輝辭世 國民黨：功過後人自有評斷 21:352020/07/30 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨。（黃福其攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統李登輝辭世，國民黨今晚對家屬表達哀悼之意。國民黨表示，李前總統走完他98年傳奇的一生；台灣歷史也翻過一頁。 國民黨表示，李前總統任內終止動員戡亂，推動國會全面改選、總統直選，帶領台灣民主轉型，他是中華民國第一任民選總統。他曾經是中國國民黨黨主席，但也讓國民黨走向另一個完全不同的階段。 最後，國民黨表示，感謝李前總統給予大家的人生啟發，他一生功過後人自有評斷，希望李前總統安息，期盼家屬節哀。 (中時 ) #國民黨 #總統 #前總統 #李前總統 #台灣 也許您會感興趣 政治熱門新聞 前總統李登輝病逝 享耆壽98歲 - 政治 - 旺報 為何當年李登輝凍省封殺功臣宋楚瑜？錢復曝內幕 - 政治 直播》李前總統大體 今晚10點送往懷遠堂冰存 - 政治 李登輝風雲一生 毀譽參半 - 政治 陳水扁爆料：李登輝要他千萬不能給副總統看公文！ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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