前總統李登輝辭世，國民黨今晚對家屬表達哀悼之意。國民黨表示，李前總統走完他98年傳奇的一生；台灣歷史也翻過一頁。

國民黨表示，李前總統任內終止動員戡亂，推動國會全面改選、總統直選，帶領台灣民主轉型，他是中華民國第一任民選總統。他曾經是中國國民黨黨主席，但也讓國民黨走向另一個完全不同的階段。

最後，國民黨表示，感謝李前總統給予大家的人生啟發，他一生功過後人自有評斷，希望李前總統安息，期盼家屬節哀。

(中時 )