為展現拚治安及取締酒駕決心，台中市警方30日起規劃聯外道路「封閉式路檢」勤務，逐一檢查通過車輛，並同步實施各轄區擴大臨檢，包括，舞廳、夜店、酒店、KTV及青少年經常聚集等易滋事場所，採同日多次臨檢，彈性勤務部署方式，強力掃蕩不法分子，阻絕非法不手軟。

台中市警察局指出，執行「安城專案」及暑期「青春專案」，各警分局於7月30日20至24時同步實施轄區擴大臨檢，依照各區治安及交通狀況，規劃差別性勤務方式，實施封閉式臨（路）檢，偏郊分局則實施聯外道路路檢勤務，攔查往來人車，遏止酒駕行為並防制事故發生。

台中市警察局表示，暑假期間聚眾鬥毆及暴力案件頻繁，除了飲酒場所，另為了有效防制街頭暴力、杜絕酒駕、聚眾鬥毆等犯罪，仍將採不定時、不定點、臨檢與路檢同步及交互運用等方式，持續實施擴大臨檢勤務，守護民眾安全。

台中市警察局長楊源明表示，街頭聚眾鬥毆及任何暴力犯罪，警方均強勢執法、快速打擊，業者對聚眾滋事，若無有效配合約制，將採行政干預手段，遏止犯罪情事發生，強力打擊犯罪。

(中時 )