前總統李登輝今晚辭世，台聯表示，做為李前總統一手催生的「台灣團結聯盟」，更盼望深愛台灣的國人，秉持李前總統的堅毅精神，繼續努力，使台灣的民主更臻成熟，主權得以圓滿。

台聯指出，敬愛的前總統李登輝先生已於今日（七月三十日）晚間在台北榮總辭逝，令人哀痛。回顧李前總統主政期間，以堅定的宗教信仰廢除動員戡亂、修改憲法、推動總統直選及國會改革、完成政黨輪替，為台灣民主化的締造者，堪稱「民主先生」。

台聯表示，於此台灣民主尚未成熟，來自中國的威脅尚未消彌之際，和藹可親的「阿輝伯」竟蒙主寵召，不啻為所有台灣人之損失。做為李前總統一手催生的「台灣團結聯盟」，除對李前總統離我們而去深感不捨之外，更盼望深愛台灣的國人，秉持李前總統的堅毅精神，繼續努力，使台灣的民主更臻成熟，主權得以圓滿。

台聯表示，僅代表「台灣團結聯盟」向李前總統致誠摯的哀悼之意，並請夫人及家屬節哀。天佑台灣！

(中時 )