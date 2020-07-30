門諾基金會去年開發第一輛行動自助餐車到偏鄉部落，提供身心障礙與獨居長者溫熱餐食。（門諾基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

門諾基金會去年平均一週出車3天，送餐天數累計156天，共3028餐次，平均每天送餐19人次。（門諾基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

29日下午在瑞穗鄉奇美部落舉行捐贈儀式，眾人按下象徵行動自助餐車的啟動鈕，家樂福代表林夢紹（左一）、奇美部落頭目高牙富（左二）、門諾基金會董事長陳永興（左三）等人出席。（門諾基金會／羅亦晽花蓮傳真）

儀式結束後，奇美村長輩開心合影。（門諾基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮地域幅員遼闊，中南區偏鄉生活機能普遍不佳，門諾基金會去年開發第一輛行動自助餐車到奇美部落等偏鄉，提供身心障礙與獨居長者溫熱餐食，一年來已送3千多次餐；服務過程發現更多地方有需求，在家樂福文教基金會挹注下，添購第二輛自助餐車，提供據點共餐，並教長照訊告知長輩。

門諾基金會指出，自去年開發第一輛行動自助餐車，每週一到瑞穗鄉奇美村，每週三、五服務富里鄉豐南村及新興村；一週出車3天，一年多來送餐天數累計156天，共3028餐次，平均每天送餐19人次。

於送餐過程中，門諾基金會發現富里鄉的羅山村、吳江村、明里村有更多需求，1輛餐車同時要支援兩鄉，花蓮狹長，一個月的行車里程數高達1500公里，環島一圈綽綽有餘，正考慮如何紓解時，家樂福文教基金會聽聞此消息後，利用「真食獎」獎金揖注，使得添購第2輛行動自助餐車，改善了行動服務效益，擴大送餐服務範圍。

29日下午在瑞穗鄉奇美部落舉行捐贈儀式，門諾基金會董事長陳永興說，自己與瑞穗鄉很有淵源，奇美部落位於縱谷與海岸線中間，象徵門諾的服務連結兩端，只要是長照2.0有關的項目都會做，並特別感謝謝家樂福文教基金會的愛心，希望未來能再合作，發展更多偏鄉服務模式。

家樂福代表林夢紹說，在疫情期間更主動提供民眾便利，今年1月開始家樂福行動超市車隊走訪台灣北中南偏鄉地區，提供民眾最便利的購物服務。同樣概念，看到門諾基金會的行動自助餐車，為長者供餐提供更多行動力，將家樂福真食獎的精神更能回饋給社會。

門諾基金會表示，「行動自助餐車」不僅將溫熱的餐食送到家，同時提供據點共餐，藉由餐食與長輩接觸，也將長照2.0資訊帶給長輩，如輔具維修、居家服務、復康巴士、資源媒合等。

(中時 )