前總統李登輝辭世的消息一傳出，日本各大媒體立刻打出快報，稱李登輝為「台灣民主之父」「知名的親日家」。《產經新聞》前台北支局長、最近出版的《李登輝秘錄》作者河崎真澄指出，李登輝曾說他死後想將骨灰灑在玉山，應該是想從台灣的最高峰永遠地守護台灣全土。

河崎表示，李登輝接受戰前的日本教育，使他不受中華思想的束縛，是其能理性站在大局觀點判斷，並實行信念的力量泉源。1972年台日斷交後，李登輝仍堅信，與日本的關係是台灣安保及經濟發展上不可或缺的。他曾說，「所以要停止反日教育，必須讓台灣的小孩們正確理解日本和日本人。」1996年李登輝指示製作的中學課本「認識台灣」就是其中的一步。新課本大幅記載了日本統治時代的功績，重新評價了歷史，使台日間增加了信賴感，可說是李登輝的功績。

《李登輝秘錄》中提及，李登輝曾說他死後想將骨灰灑在玉山。河崎表示，在國家公園灑骨灰說不定是違法的。李登輝的意思應該是，想從台灣的最高峰永遠地守護台灣全土。《李登輝秘錄》收錄了《產經新聞》2019年4月3日至2020年2月2日的連載，最近才在日本發行，預定9月之前會在台灣發行。

日本李登輝之友會事務局局長柚原正敬接受電訪時表示，「聽到噩耗，除了遺憾還是遺憾。從2004年起，李登輝學校設立至今已16年，在他的許可下設立了李登輝之友會，現在會員有1500人左右，很多都是李登輝先生的忠實粉絲。」

「我想許多人都想去台灣參加李登輝先生的國葬，但現在是疫情時期，想去台灣恐怕有困難，我們可能之後會在日本舉行追悼會。」

被問及李登輝辭世會不會對李友會今後的活動造成影響時，柚原表示，「有些李登輝的粉絲會退會也說不定，但是李友會成立的主要目的是要實現李登輝的精神與思想，李登輝的精神是不滅的。今後我們仍會秉持著這樣的態度繼續活動，增進台日關係。」

(中時新聞網)