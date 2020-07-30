前總統李登輝今晚辭世，副總統賴清德在臉書感念，「民主先生，感謝您。」

賴清德說，李登輝前總統於晚間榮歸天家，這是國家巨大損失，對我而言，失去一位亦師亦友的溫暖長者，深感難過和不捨。「李前總統，謝謝您，為我們、為台灣留下典範」。

他說，李前總統為台灣第一位民選總統，主政十二年間，排除重重障礙，開啟寧靜革命，以和平的方式，帶領台灣走過民主化最關鍵的時刻。

他指出，從修憲、終結萬年國會到推動總統直選，奠定了台灣成為民主國家的重要基石。尤其，在面對1996年台海飛彈危機時，臨危不亂的決策風格，穩住民心，維持區域安全。2000年時，將政權和平移轉，開啟了台灣政黨輪替的民主新頁。他睿智地帶領台灣度過驚濤駭浪的民主化過程，讓台灣蛻變成為一個現代的民主國家。

他說，李前總統的老家在新北市的三芝，而我的故鄉就在三芝隔壁的萬里，他視我如厝邊鄰家的後輩，我敬他如諄諄善誘的長者。

他說，即使卸任後，他仍心繫台灣前途，我們曾在台南餐館裡，兩人脫下西裝，暢談國家未來，他曾提及要不斷地深化台灣政治改革，不僅僅是司法改革、年金改革、轉型正義的落實，他也特別提到憲政改革中18歲公民權等問題。

他表示，好幾次與李前總統見面，他不斷地給我建議與勉勵。他說，我應該要告訴台灣人民，「政黨存在的價值、國家未來的發展方向、及如何增進人民的福祉」，這些正是我從事政治工作的初衷。

他說，感念李前總統在我從政不同時期中，給予許多勉勵，他從不吝與我分享人生哲學及為政之道，就是謙虛、冷靜和忍耐，而權力越大越要保有崇高的道德和堅定的信仰，他的期許和鼓勵，我都銘記在心。

他表示，我們會更努力持續深化台灣民主、堅守主權，讓代代台灣人都能在民主自由的土地上安居樂業。

他說，生命殞落雖有時，而李前總統留給我們的民主精神會永遠長存，對信仰虔誠的李前總統而言，他已經安息主懷，在此要請家屬節哀珍重。「哲人已遠，典範長存，李前總統，台灣謝謝您」。

(中時 )