隨經濟復甦信心增加，美、德債殖利率續在低位，信用利差隨樂觀情緒收斂，亞洲高收益債吸金力升溫，獲主要買盤青睞，後市看俏。

日盛亞洲高收益債券基金經理人黃詩紋表示，亞洲高收益債殖利率與信用利差仍居高檔，預計將持續吸引資金回流。

此外，大陸房地產新債發行熱絡，相關房市經濟數據好轉，境外發債房產公司債信仍穩定，續看好大陸地產債板塊，加以流動性充沛，亞高收債仍有表現空間。

(工商 )