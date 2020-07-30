（金管會主委黃天牧（中)）頒發「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案優等銀行」予臺灣企銀董事長黃博怡（左一）及總經理張志堅（右一）。 圖／臺灣企銀提供）

臺灣企銀配合政府紓困政策，截至目前為止辦理各部會紓困與自辦紓困授信核准戶數超過2萬戶，獲金管會評比為「本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」優等銀行，分別於承作金額、件數及效率三大評比項目中皆獲此殊榮，臺灣企銀以相對有限的人力，在防疫紓困表現上盡心盡力，不負金融國家隊的使命。

新冠肺炎疫情開始至今已近6個月，為降低疫情對我國經濟之衝擊，臺灣企銀持續協助受疫情影響之企業及小規模店家渡過非常時期，避免大量企業出現歇業、裁員，以「從寬、從速、從簡」的作業流程，如「即時雨」般的對企業伸出援手，並積極於全國各地參與逾百場講座及說明會，將資訊傳遞到社會各地的每一個角落。

臺灣企銀表示，在進入「後紓困時期」，將持續支持產業與實體經濟發展，與公股銀行攜手合作，落實於六大核心產業發展、協助海內外台資企業國際鏈結布局及扶持企業創新及升級轉型，推動「兆元振興融資專案」，以自有資金提供融資服務，雖然臺灣企銀資產及放款總額在八家公股行庫中規模最小，惟仍與各公股以相同承作目標共同打拚，以期成為中小企業轉型升級的加速器。

今年度過105歲生日的臺灣企銀，碰到了特殊的一年，從防疫到紓困再到振興，充滿挑戰但也充滿機會，然而，臺灣企銀在面對新局面與新局勢已做好了準備，未來將持續扶植中小企業成長與茁壯，再創臺灣經濟榮景。

(工商 )