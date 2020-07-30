（金管會宣布銀行新財管業務上路。圖／資料照片）

討論多時的銀行新財管業務終於要上路，銀行局局長莊琇媛30日表示，近日即將公布法規及申請表格，讓符合標準的18家銀行申請，此業務希望吸引三種資金，一是獲利了結不想繼續留在境外的資金，二是因政府政策吸引回台的台商資金，三是原本就在台理財、資產已升級到1億元以上的客戶。

由於這項業務必須有較高的財務健全、風險控管、業務經營及研發、企業誠信等要求，所以財務指標加碼2.5個百分點，即如普通股比率要求9.5％、第一類資本要求11％，整體資本適足率要求13％，莊琇媛表示，到今年6月底，共有15家銀行符合（含二家外銀），但因為這次條文新增「引資攬才」，即銀行承諾三年內增加在台投資及僱用人數等，財管規模要求可降到70％，就會有18家銀行符合申請資格，即有4家外銀、5家公股行庫及9家民營銀行。

新財管業務在銀行局公告相關申請表格後，銀行即可提出申請，銀行局為嚴控審查品質，將分二批受理申請，第一波截止日期為今年9月15日，這波沒趕上，就要等明年2月申請，會比第一波的銀行晚個一、二季開辦，銀行局表示，這次審查除了書件外，還會進行銀行高階主管的面試，強調董事會及資深經理人的責任，企業文化、公平待客等機制。

新財管業務最重要的是針對資產1億元以上的客戶，開放銀行可發行外幣結構型金融債券，這類商品過去只在去境外或在OBU投資，這次是境內分行就可協助客戶理財。

莊琇媛表示，並沒有特定要吸引香港或哪個市場的資金，會來台投資的應該還是與台灣有「地緣關係」，一是在境外獲利了結，不想繼續留在海外的資金，二是因為政府各項政策優惠，匯回台灣的台商資金，三是原本就在國內理財的客戶，資產已成長到1億元以上，即可升級投資。

這項政策在前金管會主委顧立雄時原名媲美星港的財管方案，即要在香港反送中抗議、資金外流之際，趁勢掘起，但近來已不再刻意突顯，強調還是以吸引台商資金回流為主。

(工商 )