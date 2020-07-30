隨著各國重啟經濟，台廠拉貨逐漸恢復正常，加上台股下半年電子旺季來臨，外銷出口數據也持續好轉，美科技股財報利多，美股持續強勢，帶動台股持續強勢，後市仍看俏。

日盛高科技基金經理人林佳興表示，台股科技股由龍頭股領漲，並沿月線上升，再創30年來高點。

台股受惠經濟回復正常，加上美國大選政策行情，後續仍要留意疫情變數，預估7～8月財報修正後指數將震盪走高，下半年指數有機會續挑戰高點，盤面可聚焦在業績題材股。

(工商 )