一名身材姣好的正妹，在個人instagram上傳一段6秒影片，短短幾秒鐘就吸引許多粉絲觀看，因為原本穿著大連帽外套的正妹，下一秒直接拉下外套，性感身材展露無遺，不少網友直呼「6秒鐘影片我看了1小時」！

這名性感正妹叫許葆葆，24歲的她擁有34E的上圍，日前在家覺得很熱，脫衣服的同時，想到可以拍成幾秒鐘影片，感謝粉絲的支持，許葆葆上傳的6秒影片中，原本穿一件灰色外套，隨即扯下外套露出渾圓巨乳，僅在重點部位貼上膠帶，讓一票粉絲看了超興奮。

在 Instagram 查看這則貼文 所謂的神角度就是這樣嗎？ 葆葆👑（@_bo916_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 13 日 上午 4:11 張貼

許葆葆平時是外拍模特、醫美代言人，但其實她已經開了一間手機通訊行，是一位小老闆娘；而她的好身材也是花了相當大的苦心，許葆葆原本身材肉感，尤其下盤容易堆積脂肪，拍照都要仔細抓角度、修圖，加上之前擔任汽車銷售業務時，被已婚男玩弄感情，因此決定改變自己。

許葆葆第一步先抽脂改變體態，接著搭配飲食、運動維持，不僅成為醫美代言人，外拍機會也變多，攝影時更能展現自信，並隨時透過影片紀錄完美的一面，累積不少死忠粉絲。

(中時新聞網)