大陸國國防部周四報導，大陸軍方對於美國曾派遣軍事人員到台灣進行演習一事感到不滿，並堅決反對。

防衛部落格(Defense Blog)報導，美國第一特種部隊小組(1st Special Forces Group )於2020年6月16日，在其官方Facebook頁面上發布了標題為「超凡卓越」(Excellence)的勵志影片，內容不經意透露了美軍在台灣的演訓片段，引發台灣海峽兩岸的討論，目前，該影片已被刪除，(備份影片仍然在youtube上流傳)

1st Special Forces Group Airborne Relentless – Professional – Excellence Facebook

這段44秒的影片，在開頭的幾秒鐘，出現在台灣的受訓畫面，其中較明顯的是登上UH-60黑鷹直升機時，直升機看到了「陸軍」字樣以及低明度青天白日國徽。

大陸國防部發言人任國強被問到相關問題時說，美國的舉動，嚴重違反了國際關係的基本原則，以及美國對中國大陸當初建交時的政治承諾。

(中時新聞網)