美國二季度GDP暴跌33%，經濟體量萎縮超三分之一。但紐約時報撰文評論，美國的季度GDP數據有灌水，統計方法並不準確。

紐約時報分析稱，如果從單季環比變化來看，二季度的單季GDP較上一季度下滑10%，「依然非常嚇人，但沒有33%那麼可怕。」

紐約時報指出，美國統計GDP的方式和大多數國家都不一樣，其他國家是直接統計本季度較上一季度的環比成長。但美國商務部公佈的季度GDP變化是年化季率（又被稱為「季節性調整後的年增長率」seasonally adjusted annual rate）。

簡單來說，年化季率指的是如果這種變化持續一整年，將會對經濟產生多少影響？值得注意的是，年化率是複合增長率，同時還要根據季節性模型進行調整，並不是直接將季度數據乘以4得到全年數據。

但短期變化會嚴重的誤導年化率。《Upshot》雜誌曾在5月撰文分析了這種短期誤導：假設一個員工本月收到了500美元的獎金，這並不能「年化」成「每年6000美元的加薪」。因為這可能是一筆「意外之財」，而不是收入的長期變化。

紐約時報指出，目前經濟正在經歷一些非常劇烈的短期變化。疫情全美爆發，感染人數居高不下，造成各地經濟無法重新變化。短期來看，這些變化是真實的，將對家庭收入、企業利潤、商業投資產生巨大影響，但以年度為基礎來考慮沒有太多意義。

基於以上理由，紐約時報宣佈在二季度GDP的報導中，將重點解讀二季度較一季度的環比下降比率，而不是使用年化季率。該報指出，全世界大多數國家都是直接看較上一季度的環比變化。

然而不管是簡單環比變化，還是利用複雜的年化季率模型，「不管是用哪種統計方式，這都是70多年來的最差的一個季度，」紐約時報寫到。

(中時新聞網)