台中市忠明南路及向上路口1家餐廳晚間傳出火警，消防隊派人車前往緊急搶救。（消防局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市西區忠明南路及向上路口的1家餐廳今天晚間傳出火災，因起火餐廳位於加油站附近，附近民眾捏了一把冷汗，消防隊派員緊急到場灌救，發現1樓廚房冒出濃煙，所幸及時控制火勢，無人員傷亡，並未波及加油站。

台中市消防局表示，今天晚間7時59分接獲報案，忠明南路及向上路口發生火災，緊急調遣消防車11輛、救護車1輛，搶救人員到場發現1樓廚房起火燃燒，冒出大量濃煙，現場有3名民眾自行逃生，無人受困。經緊急灌救，於晚間8時37分將火勢撲滅，所幸無人受傷。

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