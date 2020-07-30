台中市加油站旁邊餐廳突起火 即時控制無人傷亡 21:482020/07/30 中時 陳淑芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市忠明南路及向上路口1家餐廳傳出火警，經緊急搶救，所幸無人傷亡，未波及加油站。（消防局提供／陳淑芬台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市忠明南路及向上路口1家餐廳晚間傳出火警，消防隊派人車前往緊急搶救。（消防局提供／陳淑芬台中傳真） 台中市西區忠明南路及向上路口的1家餐廳今天晚間傳出火災，因起火餐廳位於加油站附近，附近民眾捏了一把冷汗，消防隊派員緊急到場灌救，發現1樓廚房冒出濃煙，所幸及時控制火勢，無人員傷亡，並未波及加油站。 台中市消防局表示，今天晚間7時59分接獲報案，忠明南路及向上路口發生火災，緊急調遣消防車11輛、救護車1輛，搶救人員到場發現1樓廚房起火燃燒，冒出大量濃煙，現場有3名民眾自行逃生，無人受困。經緊急灌救，於晚間8時37分將火勢撲滅，所幸無人受傷。 (中時 ) #加油站 #餐廳 #發現 #廚房 #民眾 也許您會感興趣 社會熱門新聞 正妹爽死男友出遊狂拍她 用筆電觀看徹底崩潰 網友：「最佳女配角」 - 社會 「台中米娜」大賣場裸拍GG了 恐面臨2年以下徒刑 - 社會 正妹扯下外套上空洩E奶 網嗨：：6秒影片看了1小時 - 社會 賣藥郎表演「雞蛇秀」 突被眼鏡王蛇咬耳 下秒攤倒慘死街頭 - 社會 墾丁「比基尼機車妹」正面照曝光！網被電暈：戀愛了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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