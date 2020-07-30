前總統李登輝逝世，高雄巿長補選候選人陳其邁臉書發文「阿輝伯 您辛苦了 台灣民主路 我們一定會走下去」 表示哀悼。

陳其邁臉書全文如下：

今天滿檔的行程中，接獲李登輝前總統逝世的消息，夜空暗沈，心情無比沈重。

台灣從威權走向民主，以最大的和平、最小的犧牲完成轉型，民主前輩們與李前總統，可說是共同扮演極為關鍵的角色。

當年，李前總統面對國民黨內不同勢力的虎視眈眈，堅持以傾聽民意、廣納意見的方式，讓野百合學運成為國會全面改選的契機，也讓台灣從此走上一條與中國六四學運完全不同的道路。

從廢除刑法一百條與二條一（懲治叛亂條例）到總統直選，台灣的民主越走越遠、越走越深。根據政大選舉研究中心最新的「台灣民眾台灣人／中國人認同趨勢分布」民調，台灣人認同感是67％，史上最高。

李前總統，從日治到國民黨威權時期，再到台灣民主化，您已經為這塊土地付出太多，剩下的，就是我們的事了。

這幾天，我接受年輕世代的張博洋專訪、與高中生及大學生對談政策。他們都很有想法，也對台灣有誠摯的感情。

台灣主體的民主自由之路，我們一定會堅持走下去。

阿輝伯，謝謝您，您辛苦了。

(中時 )