前總統李登輝逝世，高雄巿長補選候選人陳其邁臉書發文「阿輝伯 您辛苦了 台灣民主路 我們一定會走下去」 表示哀悼。
陳其邁臉書全文如下：
今天滿檔的行程中，接獲李登輝前總統逝世的消息，夜空暗沈，心情無比沈重。
台灣從威權走向民主，以最大的和平、最小的犧牲完成轉型，民主前輩們與李前總統，可說是共同扮演極為關鍵的角色。
當年，李前總統面對國民黨內不同勢力的虎視眈眈，堅持以傾聽民意、廣納意見的方式，讓野百合學運成為國會全面改選的契機，也讓台灣從此走上一條與中國六四學運完全不同的道路。
從廢除刑法一百條與二條一（懲治叛亂條例）到總統直選，台灣的民主越走越遠、越走越深。根據政大選舉研究中心最新的「台灣民眾台灣人／中國人認同趨勢分布」民調，台灣人認同感是67％，史上最高。
李前總統，從日治到國民黨威權時期，再到台灣民主化，您已經為這塊土地付出太多，剩下的，就是我們的事了。
這幾天，我接受年輕世代的張博洋專訪、與高中生及大學生對談政策。他們都很有想法，也對台灣有誠摯的感情。
台灣主體的民主自由之路，我們一定會堅持走下去。
阿輝伯，謝謝您，您辛苦了。
(中時 )
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