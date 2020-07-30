彰化秀傳醫院在院內與社區結合長照據點、日照中心，提供社區衛教服務，替社區民眾、年長者們量測血壓、血糖，進行健康照護，未來也將安排彰師大學生專業運動指導員進駐，打造健康計畫，養成社區民眾長者們規律運動的習慣。（謝瓊雲攝）

國立彰化師範大學與彰化秀傳醫院上午簽訂合作備忘錄，將攜手培訓專業運動指導員，為彰化縣高齡者、一般社區民眾提供專屬的運動計畫、健康服務方案。（謝瓊雲攝）

爺奶動起來！彰師大攜手彰化秀傳醫院，宣布將展開專為彰化高齡者與一般社區民眾的樂齡健康計畫，培訓運動指導員、量身打造專屬健康服務方案，30日在秀傳南平大樓簽訂合作備忘錄，期待帶動彰化民眾規律運動，達到預防醫學、健康自主管理的目的。

「運動專業指導員培訓及服務計畫合作備忘錄」，由彰師大副校長陳明飛、彰化秀傳醫院副院長李宗勳代表簽署；針對高齡者與一般民眾，提供健康促進活動與服務、個人運動健康促進多元連續服務、學術研究計畫之合作、領域學術研究發展、深耕地方社區服務具有共同合作意向。

陳明飛說，落實大學社會責任，與秀傳醫院攜手推動產學合作計畫，以「深耕地方，服務社區」為理念，「提供運動專業指導服務」做為策略，達成「創造產官學合作服務事業」的願景。

李宗勳表示，預計2026年全台都將進入超高齡社會，為配合社會發展現況及健康促進、預防醫學之概念，未來將安排彰師大學生運動指導員至院內、或社區據點，為社區年長者、一般民眾提供專業指導、打造專屬運動處方課程，讓民眾養成自主規律運動的好習慣。

(中時 )