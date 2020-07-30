近年來，許多公司都提供下午茶、零食櫃等福利來犒賞員工，日前有網友發文表示，自己公司除了有常見的零食櫃、咖啡機等，最狂的是居然還有「啤酒機」，且上次尾牙還去吃米其林三星餐廳，這也讓大批網友暴動「請問你缺同事嗎？」

有網友發出自家公司的超狂福利，上班可以使用啤酒機喝酒，並表示每個月的額度根本多到喝不完。(圖擷取自Dcard)

原PO在Dcard上分享，公司福利中最讓人驚豔的是啤酒機，「每個月有6桶的額度，多到喝不完。」並表示老闆可以接受上班喝啤酒，如果有熟識的客戶來也會倒一杯給對方喝。

此外只要有新人報到，公司也會請吃披薩辦歡迎會。且每個月都會幫同事慶生，蛋糕也不馬虎，「我記得上個月好像是吃Lady M。」原PO更說老闆真的很大方，「去年尾牙吃全台唯一擁有米其林三星的頤宮中餐廳，完成人生第一次摘星，爽到歪頭」。

網友們看完這些超狂福利，紛紛羨慕留言，「有這麼多的食物，簡直是天堂」、「讀錯科系了」、「好奇在哪裡，好想明天就去面試」、「求開職缺，我打掃地阿伯也可」、「這個啤酒機Hen可以」。

(中時新聞網)