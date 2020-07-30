後疫情時期，為鼓勵民眾走出戶外，迎接防疫新生活運動，文資局規劃2020「閃耀文資、藝術、創新」酒桶妝點彩繪，文資園區妝點重責由藝點點文創美學大師-洪易，統籌領軍八位新生代藝術團隊，以地方宗教風俗、歷史古蹟和傳統技藝等符號元素，對園區內建物、牆面及酒桶等進行妝點彩繪實作，點亮百年歷史風華。

文資局長施國隆表示，活動意涵與目的更在於「活化文資，溫暖民心」，讓民眾近距離體驗，當代藝術與歷史建築相互對話的火花，用一種廣義與更親近民眾的視角去學習「文化資產」的議題；此次，園區妝點計劃四大重點，包括七大釀酒槽的彩繪工程、渭水樓S02走廊牆面、生活設計館的正面與背面、中央廣場地磅與青色小屋。

台中在地國際雕塑藝術大師洪易擔任總策劃，台灣新生代八位藝術家分工共同創作，包括「畫筆紀錄故鄉東港王船慶典」的黃志偉；「自由形象壁畫聞名的眼蟲計畫二人組」呂沐芢與焦聖偉；「當代木雕創作者」黃靜萱；澎湖「海洋景觀創作者」顏佳榮；「靈光來表達萬物有靈論」的張立曄；「社會與人性百態為題的塗鴉藝術家」黑雞先生；「膠彩形式創造擬態新意象」的黃柏維。

八位優秀的藝術家，運用當代美學與色彩來創作，傳統的歷史文資意象融合，並注入新藝術的美學與活力，點亮文化資產園區百年歷史風華。

位於雅堂館後方的七座大釀酒槽彩繪工程，為本次妝點最大的亮點；第一座由黃志偉創作「民藝彩之華」，第二座由眼蟲計劃與黃靜萱共同以「美好時光」為題創作；第三座顏佳榮「萬龜祈福」；第四座張立曄「國泰民安．三太子」；第五座黑雞先生「Retro City」；第六座黃柏維「龍鳳呈祥」；第七座由洪易「美酒（久）泡泡，美的冒泡」壓軸創作。

在6、7月酷暑下，約八米高大酒槽，藝術家在搭造四層的鷹架上爬上爬下汗流浹背創作，「這應該是我除了當兵以外，這輩子汗留得最多的一次！」洪易笑著說。每位藝術家分別獨立彩繪，考驗體力與耐力，彩繪過程中逐漸成形的色彩與形象，賦予釀酒槽生龍活現的新生命！

渭水樓S02的走廊牆面，藝術家們共同集體創作「八仙過海會龍王」；每位藝術家選擇一仙來創作，串聯不同形式風格，互相交融混搭成豐富而趣味橫生的當代新八仙圖。藝術家們於現場構思即興創意，集眾人之藝將八仙與龍王全部請到園區來一遊。

第三個創作點是，位於生活設計館的正面與背面，由黃柏維設計的「覆花布」和張立曄設計的「創意繁花盛開，生活豐華無限」，以帆布輸出的方式來呈現；前者以台灣傳統布花來演繹古今與東西方文化融合的新意象，其流動的線條構成，產生古代「曹衣出水」的視覺感受；後者以飛翔的孩童、燦爛的星光、大腦的太空船、頭頂開花的男女形象與龍形寶船，比擬人類無盡的想像力，幻化成璀燦的美麗世界！

最後一站是位於中央廣場的地磅與青色小屋，由藝術家黃柏維擔任設計。地磅圖像以黃柏維代表性的「指菊」為主要元素，而青色小屋的花窗則以剪紙圖騰創作，使用紅紙剪黏各式文資圖像裝置於青色小屋上，其繽紛的效果十足展現文資無窮的多樣性！

(工商 )