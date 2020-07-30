香港「壹傳媒」創辦人黎智英等15人被控組織、參與或煽惑他人參與未經警方批准的集結，案件今日首次在區院法官席前提訊，但由於控辯雙方未能就案件處理達成共識，法官將案件延後至9月18日再提訊。

綜合港媒報導，15名被告包括黎智英、民主黨創黨主席李柱銘、前主席楊森、何俊仁及前副主席單仲偕；現任及前任議員梁耀忠、梁國雄、李卓人、吳靄儀、何秀蘭及區諾軒；「社民連」前主席吳文遠、現任主席黃浩銘、「支聯會」秘書蔡耀昌及「民陣」副召集人陳皓桓。

4宗案件分別涉及去年8月18日、8月31日、10月1日和10月20日共4次遊行案，其中，黎智英涉及第1至第3次的遊行案。

黎智英等15名被告今天到法庭應訊，案件由區域法院審理。區諾軒代表律師透露，區諾軒將就兩項組織未經參與集結認罪，對此，法官批准抽出案件在12月23日獨立處理。

至於吳文遠、梁耀忠、蔡耀昌及梁國雄因程序問題未預備答辯，其餘的被告包括黎智英、吳靄儀、李卓人、何秀蘭等則打算不認罪。

由於控辯雙方未能就幾宗案件應合併或分拆處理達成共識，法官將案件延後至9月18日再提訊，各人准以原有條件保釋。

「反送中」風波中，黎智英涉及3案，共被控5罪，包括2項組織未經批准集結，及3項參與未經批准集結罪，一旦罪成，每罪最高可處有期徒刑5年，如果最終定罪超過1項，最高可共囚7年。

(旺報 )