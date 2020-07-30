前總統李登輝去世，對此新黨發表回應，指出李登輝享壽98，按傳統是喜喪。望其家人保重，亡者已矣，生者可追。

接著新黨表示該黨作為反李登輝起家的政黨，對李登輝的歷史功過仍要表達立場。台灣自解嚴以來，重大憲改、教改、金改皆由其主導，遺禍巨大，尤其錯失兩岸和談最好時機，將台灣帶上「去中國化」不歸路，至今仍是台灣跳不出的泥淖。

新黨進一步指出，民進黨聲稱反黑金，因而於2000年首次奪得政權，但國民黨走上黑金之路，來源正是李登輝，民進黨卻奉李登輝為「台灣之父」，邏輯錯亂，證明一切只為「台獨」。然李登輝的「台獨」之路，其前提是「中國必崩潰」，如今大陸不但沒崩潰，還是台灣經濟命脈的重要依靠，當今執政之蔡英文，若繼續奉行李登輝路線，如何同時與大陸建立和平穩定的政經關係，仍是未完成的答卷。

最後新黨表示，該黨堅持「和平統一」才能保障台灣，呼籲所有志同道合者一起努力。就讓使台灣深陷泥淖的「李登輝路線」，隨著李登輝離世，一起終結吧！

(中時 )