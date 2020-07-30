苗栗家扶中心苑裡服務處志工30日帶領24名家扶學童，參訪通霄警分局苑裡分駐所，讓犯罪預防知識向下紮根，拉近警民之間的距離。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗家扶中心苑裡服務處志工30日帶領24名家扶學童，參訪通霄警分局苑裡分駐所，讓犯罪預防知識向下紮根，拉近警民之間的距離。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗家扶中心苑裡服務處志工30日帶領24名家扶學童，參訪通霄警分局苑裡分駐所，讓犯罪預防知識向下紮根，拉近警民之間的距離。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗家扶中心苑裡服務處志工30日帶領24名家扶學童，參訪通霄警分局苑裡分駐所，讓犯罪預防知識向下紮根，拉近警民之間的距離。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗家扶中心苑裡服務處於參訪結束後頒發感謝狀給警方。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗家扶中心苑裡服務處志工今日（30日）帶領24名家扶學童，參訪通霄警分局苑裡分駐所，經由所長陳世偉及員警們細心照料下，短短90分鐘參訪行程讓小朋友直呼收穫滿滿，同時也讓犯罪預防知識向下紮根，拉近警民之間的距離。

在台灣，警察雖為人民保母，卻有不少民眾對警察工作陌生，甚至有距離感，苗栗家扶中心苑裡服務處，為了讓小朋友了解警察叔叔、阿姨們平日工作之辛勞，進而建立正確法治及交通概念，今日上午帶領24名家扶學童前往苑裡分駐所參訪，實際走進警局，小朋友們對所見所聞充滿好奇。

家扶學童一進分駐所大門就被辦公桌上，警察平日執勤裝備，包含長槍、手槍、防彈背心、頭盔等吸引住，興奮之情一覽無遺。

所長陳世偉表示，為了歡迎小朋友到來，特別準備飲料、餅乾等物品接待，並一一講解警察平日維護治安、交通勤務運作及各項應勤裝備功能，讓小朋友坐上警車近距離接觸，感受不一樣體驗，同時向小朋友實施治安、交通安全預防犯罪宣導，讓學童們建立正確法治及交通概念。

苗栗家扶中心苑裡服務處參訪結束後頒發感謝狀給警方，社工督導劉旻悅表示，這次參訪行程除了讓學童們了解警察在維護治安、交通上付出的辛勞，同時也建立兒少、婦幼及交通安全等預防犯罪法治觀念，深刻感受人民保母親民、愛民溫暖的一面，讓小朋友的參訪初體驗留下美好回憶。

(中時 )