日友環保公司20餘年前申請設置台南下營廢棄物處理場，被當地居民、民代反對至今且抗爭不斷。台南市議會議長郭信良受議員吳禹寰請託，今下午4點召開市府協調會，未通知下營在地議員陳秋宏及代表，陳秋宏下午1點串連立委郭國文，邱莉莉等10位議員及多位里長，表達嚴正抗議。

陳秋宏表示，在前議員陳文賢與當地里民持續抗議下，早於2010年環保局決議日友環保公司焚化爐設施不得再興建，並一再被決議駁回掩埋場變更案申請。然日友環保公司2019年6月6日重啟申請設立審查會議並將興辦事業計畫變更案分割予子公司碩鼎重新審查。

台南市議會日前發文給市府環保局等10單位，今日下午4點召開碩鼎事業計畫變更案開審查協調會，卻未發文給下營在地議員陳秋宏，部分鄉親向陳秋宏通報此事，擔憂廢棄物處理場興建案死灰復燃。

陳秋宏下午1點邀立委郭國文及台南市議員的邱莉莉、林志展、劉米山、呂維胤、蔡筱薇、王錦德、蔡蘇秋金、李宗翰、沈家鳳、鄭佳欣等議員及多位里長與鄉親等人表達堅決反對的立場，並質疑審查會議結果竟罔顧民意，未來不排除率眾到台南市府及環保局抗議。

陳秋宏說，召開審查會議竟未通知當地民意代表及鄉親，此舉讓民眾質疑有閉門會議之嫌，影響審查協調會之公正性。陳也呼籲市府，應該傾聽多數民意，下營的鄉親不是次等公民，更要為下一代建構永續的生活環境。

郭信良則發出聲明表示，召開市府協調會是吳禹寰議員請託，任何議員有需要協助，身為議長責無旁貸，若議員有其他建議，都會幫忙協調，並列入參考。

吳禹寰表示，下營廢棄物處理場為台南縣政府時期公開招商的BOO案，為合法申請開發的一般廢棄物處理場，也已經蓋好，但因地方有意見又拆掉，延宕至今，一拖20多年，過程中更多次與居民協調。

吳禹寰說，該公司為爭取居民認同，改為一般建築廢棄物處理場，僅處理磚頭、水泥塊等建築廢棄物，並非外界傳聞之醫療廢棄物和一般廢棄物處理場，不會汙染環境。尤其台南市建築廢棄物處理場不足，設置建築廢棄物處理場是為市政府處理場址不足問題。

吳禹寰進一步指出，對於此事導致居民的恐慌深表痛心，他會用更謙卑的態度化解誤會，也會跟民眾說明該處理場的使用項目及用途。

(中時 )