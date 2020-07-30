前總統李登輝2月因喝牛奶嗆傷住院，今晚病逝，享耆壽98歲。李登輝傳出病情惡化期間，總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌等人都前往探視。國民黨人好像有點沉默，資深媒體人鄭佩芬卻透露，國民黨人其實是關心的，但是不敢露臉去探視李登輝。

被問到國民黨人好像有點沉默，難道雙方決裂至此，鄭佩芬在政論節目《台灣最前線》中表示，你要我講真話嗎？他們是真的不敢去關心。因為她問過幾個李登輝時代當過國民黨的大官，類似二號人物，她問，「你最近有沒有去看李先生？」他說沒有，她再問為什麼，他說因為黨內的氣氛不對，所以不太敢去。鄭佩芬說，像這樣的人應該很多。

鄭佩芬指出，國民黨內辦黨慶的時候，連李登輝這個18年黨主席兼總統的人像都沒有，黨主席就從蔣介石、蔣經國，然後就是連戰，李登輝的名字被除掉了，比她被開除黨籍還嚴重。她甚至透露，黨內很多人其實是關心李的，但是真的不敢露臉去看他。

鄭佩芬認為，李登輝剛上任的時候，國民黨真的是支持他。他提出來的口號「經營大台灣，建立新中原」，就是把台灣獨立成「一個東西」，是以台灣為主體，用一個很漂亮的口號去包裝。但是國民黨認為，國民黨今天到這個地步，就是他害的，國民黨裡甚至傳出這樣的聲音「蔣經國後不後悔提名了他？」所以那些大老或者那一些被他提拔過、照顧過的人，是真的不敢去看他。

(中時新聞網)