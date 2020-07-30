日本餐飲公司吉野家控股28日宣布，受到新冠肺炎疫情衝擊，營收虧損慘重，估計到明年2月底前，總虧損恐達90億日圓（約新台幣25億元），因此決定將在本會計年度關閉全球150間分店。《網路溫度計》透過大數據調查，網友對吉野家感到「回不去了」的3個關鍵原因。

《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近2年網友對於吉野家的討論，而在吉野家宣布將在全球關150間店後，再度引起討論。綜合網友說法，主要有3大原因：

●台灣吉野家不如日本。許多網友認為，台灣吉野家雖然沒有不好，只是和日本相比，品質落差大，認為台灣吉野家的「CP值較低」、「價格不親民」。近年來又陸續有「sukiya」、「松屋」等丼飯品牌，勁爭力大不如前。

●份量太小，價錢偏高。吉野家雖然最早進駐台灣，但隨著物價上漲，售價也多次調漲，不少人認為訂價偏貴，反而後來才引進的丼飯品牌價格更親民，CP值相對較高。

●口味單一沒有變化。在台灣屹立不搖三十年的吉野家，近年來卻逐漸被同行業者超車，以牛丼為特色的吉野家，長期以來菜色變化不大，大致上來說，就只以牛豬雞三種肉為主，再搭配咖哩、麻婆豆腐等口味。讓不少人覺得「少了競爭力」。

(中時新聞網)