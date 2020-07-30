前總統李登輝逝世，立法院長游錫堃昨晚表示，李前總統走過大時代，見證歷史，參與歷史，也改變了歷史。在經歷兩蔣威權統治時代及解除戒嚴，李前總統領導台灣六次修憲，落實國會定期改選及總統直選，奠定民主化基礎，使台灣成為國際的民主典範、華人文化圈的第一個民主國家，厥功至偉，他的精神將與世人同在，共同守護台灣民主。

立法院副院長蔡其昌說，李前總統在任內終結萬年國會、回歸民主憲政、建立政黨政治、撫平歷史傷痕、建立生命共同體觀念、暢導自由經濟促使臺灣產業成功轉型，對國家發展有具體深遠貢獻，「永別了，我最敬愛的李登輝總統！」

民進黨立委林淑芬則以「真實世界的浮士德」來形容李登輝。她說，李登輝前總統除了大家都知道的尊崇日本武士道精神，而李登輝在青年乃至為人父時期，其實也經常思考和講述歌德的「浮士德」故事。

林淑芬說，而浮士德一個至死不休的老學者，渴求知識和生命的經歷而且勇敢去實踐。對於李前總統不管欣賞還是不欣賞他的人都要承認，他是擁有政治哲學思想，有價值信仰，而且像是真實世界的浮士德一樣敢去實踐。

「再見了，台灣民主先生，阿輝伯。」民進黨立委林俊憲表示，李前總統一生為台灣推動民主改革、寧靜革命、總統直選，讓台灣現在仍能持續享有民主、自由的成果，感謝阿輝伯的努力，艱難且不凡的一生想必非常辛苦，現在應該是輕鬆的化作千風了，但台灣的歷史上，將永遠鑄下他巨大而堅毅的道標。

(中時 )