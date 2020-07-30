台北榮總今(30)晚宣布，前總統李登輝已於晚間7點24分病逝，享耆壽98歲。李登輝除了在台灣民主化過程扮演重要推手，其農經專家的身份也替台灣經濟轉型做出重要貢獻，包括讓台灣加入亞太經合會(APEC)，並提出中華民國以「台澎金馬關稅領域」名義申請加入世界貿易組織（WTO）前身關貿總協定（GATT），試圖讓台灣成為亞太營運中心，但在其「戒急用忍」政策下，台灣錯失良機。

據台灣綜合研究院簡介提到，在李登輝主導下，1990年起推動「國家建設六年計畫」，期以整體性、全面性的建設計畫，加速國家現代化。為提振民間投資意願，1993年提出「振興經濟方案」，1994年訂定「十二項建設計畫」。為了因應國內外經濟情勢的快速變化，自1995年起，更積極推動發展台灣成為亞太營運中心計畫，建設臺灣成為區域性的製造研發、空運、海運、金融、電信及媒體事業等6大營運中心，使臺灣地區的經濟發展，在自由化及國際化的脈動中展現蓬勃新機。

台灣經濟在蔣經國時代從十大建設所打下的重工業基礎，創造所謂的台灣經濟奇蹟，在面臨1979年全球石油危機之下，1980年設立新竹科學工業園區，以優惠鼓勵投資高科技產業，台灣更是與南韓、新加坡以及香港名列「亞洲四小龍」之位。

1988年1月13日蔣經國逝世，李登輝以副總統身份繼任總統，在其任內台灣所得不斷創高，貨幣供給量大增，台灣股市更是衝破萬點，並在1990年2月12日創下12682點歷史高點，直至近期才被打破紀錄。

不過，李登輝1995年6月訪美後，在康乃爾大學以「民之所欲，長在我心」為題發表演說，引爆台海危機，並在隔年9月14日出席台灣經營者大會提出「戒急用忍」政策，再由經濟部頒訂《在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法》修正辦法，明定高科技、單一個案投資5000萬美元以上基礎建設，禁止赴陸，卻替台灣企業積極擴展大陸市場設下阻礙。

據《中央社》報導，台大經濟系名譽教授陳添枝表示，李登輝經濟有2大策略，一是阻止台商過度投資大陸市場，二是台灣成為亞太營運中心，利用大陸崛起，推升台灣的地位。

不過，也是因為「戒急用忍」，讓大陸在改革開放後吸引大量外資投資，兩岸經貿往來突然急凍，錯失成為亞太營運中心的機會。據《經濟日報》報導，中經院WTO及RTA中心副執行長李淳表示，「戒急用忍」讓台企對陸依賴性急踩煞車，但從結果來看，大陸經濟崛起是趨勢，台灣電子代工產業快速發展，當歐美大客戶希望你去大陸投資，也不得不去。

就在「戒急用忍」政策之前，不少台商已經赴陸投資，若沒有該政策，或許兩岸可以就經濟議題先展開對話，而且就算政策已出，也阻止不了吸引台商西進，大陸市場所蘊藏的龐大商機。

(中時新聞網)