新冠肺炎疫情再起，航空客運市場不見起色，台北市交通文教基金會30日社論指出，航空產業引頸期盼的兩岸客機腹艙載貨，或許可思考在防疫配套措施完備下開放，尤其電子製造重鎮如廣州、深圳、鄭州等城市，俾持續提振航空產業現金流，否則國內兩大航第二季獲利奇蹟恐成幻影，空前絕後！

文中指出，續觀兩大龍頭華航、長榮現況，兩航每月整體營收均較去年減半，累計年減分別為29％及43％。然因貨運收入挹注，5月份單月營收兩航均超過月增20％以上，一般預估兩大航第二季可因此獲利。貨運價量齊攀主因為疫情初期客運航班銳減，貨運仰賴甚深的客機腹艙能量頓失，疫情前成品製成無法輸出、囤積過量造就艙位供需失衡、貨價上揚，油價一度呈現負值井上添花，多重影響下造就「難以想像」的獲利空間。

曇花一現之後，交通文教基金會提出警訊，指出當前述條件消失時，每桶航空燃油直逼50美元，貨運供需平衡、運價走緩，客運受困疫情不見起色，我們航空產業下一步呢？

當政府以防疫成功自居之際，航空產業引頸期盼的兩岸客機腹艙載貨（組員不下機），或許可思考在防疫配套措施完備下開放，尤其電子製造重鎮如廣州、深圳、鄭州等城市，俾持續提振航空產業現金流，否則兩大航第二季獲利奇蹟恐成幻影，空前絕後！政府切勿拿航空業者辛苦努力的成果沾沾自喜！

至於航空週邊產業，如免稅業、空廚業、地勤業等，除了囤貨滯銷成本龐大外，莫過於人力閒置又得付出薪資之重擔。政府現階段勞動政策，恐怕應以企業「永續」為依歸，在大量發送補助薪資、各類振興券的同時，如仍無力回天，應適度鬆綁企業實施無薪假，甚至讓人力資源市場逐步重組，否則產業恐面臨崩盤之危機。

該會期待政府在未有疫苗前於出入境以公部門之姿進行快篩、普篩旅客核酸檢測，現行繳驗報告之作法，對部份國家旅客仍有難度。航空產官學界宜儘速共思振興之道，並以有效率之作為實施，避免商機稍縱即逝。

舉例而言，國內目前急需開放更多兩岸客運航線（現僅限定北京、上海、廈門以及成都四點可營運）據以維繫腹艙載貨之商機。不少民眾戲言，沒有因為新冠肺炎「病死」，可能會先「餓死」；乍聽戲謔之言為民眾不滿怨言，如何和COVID-19長期抗戰，走出產業瞬息萬變的市場，有待政府、產業共同辛苦努力。

(工商 )