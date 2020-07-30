台中榮總30日與美國那斯達克上市公司安進（AMGEN）旗下台灣安進，簽署合作備忘錄，合作打造全台首間「數位化卓越骨質疏鬆防治中心」，並持續加強與台中榮總合作新藥開發等合作案。與會的台灣安進總經理李宜真表示，未來安進美國總部研發新藥，該公司會爭取在台中榮總做臨床實驗，進而增加雙方合作機會。

李宜真說，這次合作備忘錄簽署的主要原因，是公司非常看好台中榮總是智慧醫院，在數位醫療及大數據整合，及所有疾病病理衛教不斷地優化，與公司宗旨服務病患，是不謀而合，這也是全台首家與安進簽署合作備忘錄的醫院。

雙方簽署上述合作備忘錄後，期盼締造深化合作，並結合雙方在骨質疏鬆防治的優勢，聚焦「病患衛教整合照護」、「學術科學交流」及「數位健康醫療照護」三大領域，透過數位科技應用，強化醫病共享決策（SDM），推動骨質疏鬆防治數位化發展，提供病患更完善的預防措施及照護服務。

與會的台中榮總院長許惠恒指出，為持續提升病患醫療照護品質，透過此次與台灣安進的合作，雙方將持續深耕骨質疏鬆防治領域，共同投入資源照護病患，提供預防、診斷、治療等全方位醫療服務，打造卓越骨質疏鬆防治中心及其整合照護系統，藉以造福更多病患。

今年初，甫通過臨床研究受試者保護評鑑協會國際認證的台中榮總，將率領優秀的臨床試驗團隊，攜手台灣安進推動臨床試驗合作，專精在血液、腫瘤、心血管，及腎臟四大疾病領域，共同促進創新治療藥物問世。

台中榮總首創以骨質疏鬆為中心的整合照護系統，透過14個跨科別團隊，進行特色醫療收案，包括骨科、免疫風溼科、神經外科、神經內科、新陳代謝科、胸腔內科、復健科、腎臟內科、婦女醫學科、高齡醫學科、家庭醫學科、泌尿外科、乳房外科，及心臟內科，打造特色疾病骨質疏鬆患者照護，包含腎移植、慢性腎衰竭、洗腎、乳癌及攝護腺癌等疾病。

(工商 )