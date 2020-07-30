前總統李登輝今晚辭世，交通部長林佳龍表示，李登輝是時代的精神，哲人日遠，精神永存。我們將繼續思索您探詢一生的課題，與台灣社會繼續替您前行。

林佳龍晚間表示，回想過去三十年來與李登輝互動的種種，那是一段「從反抗者，到研究者，再到追隨者」的演變過程，至今仍然印象深刻，歷歷在目。

他說，當年野百合學運，自己在中正紀念堂，為台灣的民主與自由，反抗國民黨專制獨裁，當時李是總統、國民黨主席，雖然角色對立，但對台灣的未來有了交集，這是人生第一次與李的交會，身分是反抗者。

接著，赴美國耶魯大學攻讀博士學位，比較研究台灣和第三波民主化浪潮，李登輝成為研究對象。畢業前後，一次有幸到總統官邸向李深度訪談；原本只安排一小時，竟一發不可收拾，暢談六小時直到深夜還欲罷不能。當時為了促成暢談，決定不錄音也沒有做筆記，逼自己強記在腦海中，事後用了十二個小時才還原當日交談的內容。此時身分是研究者。

爾後被李邀請加入他的國安幕僚團隊，在時任總統府國策顧問曾永賢和國安會諮詢委員張榮豐的總統府310辦公室中，參與研提大陸政策和兩岸關係的策略與危機處理，當時經歷過特殊兩國論、美中台關係角力、921大地震與2000年的政權轉移。即使首次政黨輪替，仍經常向他請益；在持續互動的過程中，從城市治理到國家大政，親身實踐「李登輝學」，這時的身分是追隨者。

林佳龍說，李留下「作為一個台灣人是什麼意義？」這個課題，引領我們繼續思考：生為台灣人的悲哀與幸福；願李前總統安息主內，您已經化為時代精神與所有台灣人同在，將繼續思索您探詢一生的課題，與台灣社會繼續替您前行。

(中時 )