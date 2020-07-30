香港國安法施行後，香港國安處29日首度發動拘捕行動，逮捕泛民主派組織「學生動源」四名前成員。在台港生成立的公民團體「香港邊城青年」今天發聲明，期望政府能加速協助港人來台，豁免需持有由港警發出的「良民證」。

香港國安處29日下午首度採取拘捕行動，以涉嫌違反香港國安法的「分裂國家罪」逮捕年紀介於16到21歲的3男1女。「香港邊城青年」在聲明中表示，香港國安法以言入罪降低犯罪門檻，以最高判刑終身監禁箝制自由思想，香港進入自由即犯罪的時代，「泱泱大國，連四名16至21歲學生的言論都容不下」。

聲明稱，香港自由急速惡化、相信不久的未來必然有更多需要緊急援助的香港年輕人來到台灣，但有鑑於香港現正面臨白色恐怖，許多已經來台或是將急需來台的香港抗爭者仍等候著政府進一步更加明確的援助方案與指示，盼政府儘速完備相關機制。

聲明指出，目前台灣對香港處於封關狀態，不管來台學生、工作及移民都皆需要在香港警察總部申請警察刑事紀錄證明書（俗稱「良民證」）方可取得入台證，如今香港警察無限搜證、以言入罪，港人很有可能申請不到「良民證」或在申請「良民證」過程中被拘捕，而失去來台進一步申請政治庇護，或就學就業的機會。

聲明表示，希望主管機關能彈性處理，讓尋求台灣協助人士不會因此行政程序而無法來台。

對此，陸委會副主委邱垂正回應，對於處理港人來台事務，港澳關係條例及相關的許可辦法中都有規範，政府會依據人道原則及相關法規妥適處理個案，其中也會包括「良民證」等相關證件問題。

(旺報 )