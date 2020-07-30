前總統李登輝在30日7時24分辭世，雲林縣長張麗善表示感到不捨，並對家屬表達誠摯哀悼之意。

張麗善表示，李登輝前總統是台灣近百年來歷史的見證者，從優秀的農經學者到成為中華民國首位民選總統，走過波瀾壯闊的歲月及精采的人生，如今安息主懷，相信歷史自有定論，她致上哀悼之意。

(中時 )