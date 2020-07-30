台北花園大酒店斥資百萬打造泰式料理咖啡餐酒館，取名為『花園 thai thai』，擁有20年資歷的泰式女主廚曾於馬來西亞、泰國的飯店服務，料理融合馬來西亞、印尼的烹調手法，並將泰式料理注入烘焙元素，翻玩經典泰饌及玩味生吐司，試營運近1個月，增加年輕族群前往用餐打卡，業者表示業績較去年提升1成。

搭上生吐司熱潮，菜單中的「生吐司系列」別具特色，其吐司磚上烙印「吉」、「利」，可依個人喜好添加各式手工果醬；「泰味精選系列」有羅勒打拋雞、冬蔭功海鮮湯、泰式檸檬魚、泰式蝦餅，融合大馬、印尼、泰國的烹調手法，呈現獨到滋味；「咖哩世界」系列可選班蘭香米飯、官財板及烤生吐司食用，其中「泰式雞肉黃咖哩」最受客人歡迎。

提及菜單其一的「羅勒打拋雞」，未採用一般常見的打拋豬，特別選用雞肉，考量到穆斯林或一般不喜歡食用豬肉的消費者，天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，主廚將雞肉製成絞肉後備用，再將醬油、蠔油、魚露及棕梠糖調製成特製醬汁，經過翻炒香氣釋出，最後點綴上香菜，頗受客人歡迎。

花園thai thai為星級飯店首家泰式餐酒館，主打全日餐飲，整體空間設計風格以溫潤木質與大地色系後殖民風格為基調，木紋、大理石、吊燈，營造出南洋度假風情，讓饕客感受「偽出國」的用餐環境。開幕期間推出多項優惠，像是4人合菜每套優惠1999元及夏日啤酒節優惠買1送1，振興三倍券1000元可折抵餐廳消費1500元。

※貼心提醒您：理性飲酒，喝酒不開車，未滿十八歲請勿飲酒

(中時 )